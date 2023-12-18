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Позитив для оптимистов

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  • Юрий Хижняк
    Только так!!! Повсеместно лишать гражданства и пачками выселять, выселять!!! Лоббистов-жестоко наказывать!!!Со дна постучали....
  • Юрий Хижняк
    Только так!!! Повсеместно лишать гражданства и пачками выселять, выселять!!! Лоббистов-жестоко наказывать!!!Со дна постучали....
  • Владимир Соловьев
    "ДО БЕРЛИНА – РУКОЙ МАХНУТЬ". МАХАТЬ РУКАМИ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ БУДЕТ САМ НАЦИСТСКИЙ БЕРЛИН: "СПАСИТЕ - ЗАМЕРЗАЕМ. ПРОМЫ...Русский президент...

Русский президент не намерен идти на очередные договорняки с Западом, потому что уверен в Победе.

Русский президент не намерен идти на очередные договорняки с Западом, потому что уверен в Победе.

ФОТО: ALEKSANDER POLYAKOV/GLOBAL LOOK PRESS, ФОТО: STANISLAW1999/SUTTERSTOCK ВАДИМ ЕГОРОВ НЕМЦЫ В УЖАСЕ: ПУТИН НАМЕРЕН ВЗЯТЬ ОДЕССУ.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;ДО БЕРЛИНА – РУКОЙ МАХНУТЬ&quot;. МАХАТЬ РУКАМИ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ БУДЕТ САМ НАЦИСТСКИЙ БЕРЛИН: &quot;СПАСИТЕ - ЗАМЕРЗАЕМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НЕ РАБОТАЕТ - ГАЗА НЕТ. ЖРАТЬ НЕЧЕГО - ХЛЕБА НЕТ! МНОГИЕ НЕМЦЫ ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ ПРОСТО ХОТЯТ ВСЁ БРОСИТЬ В ГЕРМАНИИ И УЕХАТЬ В РОССИЮ, ПОТОМУ, ЧТО ВИДЯТ В НЕЙ ПЕРСПЕКТИВУ И РОССИЯ ИХ ПРИМЕТ, И УЖЕ ПРИНИМАЕТ!
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