Русский президент не намерен идти на очередные договорняки с Западом, потому что уверен в Победе.

Владимир Соловьев

"ДО БЕРЛИНА – РУКОЙ МАХНУТЬ". МАХАТЬ РУКАМИ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ БУДЕТ САМ НАЦИСТСКИЙ БЕРЛИН: "СПАСИТЕ - ЗАМЕРЗАЕМ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НЕ РАБОТАЕТ - ГАЗА НЕТ. ЖРАТЬ НЕЧЕГО - ХЛЕБА НЕТ! МНОГИЕ НЕМЦЫ ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ ПРОСТО ХОТЯТ ВСЁ БРОСИТЬ В ГЕРМАНИИ И УЕХАТЬ В РОССИЮ, ПОТОМУ, ЧТО ВИДЯТ В НЕЙ ПЕРСПЕКТИВУ И РОССИЯ ИХ ПРИМЕТ, И УЖЕ ПРИНИМАЕТ!