NASA: шанс столкновения астероида 2024 YR4 с Луной вырос до 3,8%

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) повысило вероятность столкновения с Луной недавно открытого и угрожавшего Земле астероида 2024 YR4 в 2032 году до 3,8%.
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