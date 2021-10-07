КРЦ требует от СБУ запретить въезд на Украину Басте, Ёлке и Ирине Круг

КРЦ является общественной организацией и ее полное название «Крымскотатарский ресурсный центр». Эта организация обратилась Службу безопасности Украины рассмотреть их требование о запрете въезда в страну российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Елизавете Иванцив (Ёлка).
Популярные статьи
- Платошкин заявил, что надо использовать здравые силы в КПРФ, которых 90%, но сделать это весьма непросто
- Александр Лукашенко развеял последние сомнения сообщив, что вопрос о вхождении Белоруссии в состав России не стоит
- Зюганов выдал гневный пассаж в адрес властей, которые задерживают коммунистов и творят полнейший беспредел
Свежие комментарии