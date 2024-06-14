Состоялась рабочая встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Брянской области Сергея Рондикова с начальником УФСИН России по Брянской области Алексеем Мишановым

13 июня 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Брянской области Сергей Рондиков и начальник УФСИН России по Брянской области Алексей Мишанов провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы взаимодействия в сфере обеспечения прав предпринимателей, содержащихся под стражей в следственных изоляторах и отбывающих наказание в исправительных учреждениях Брянской области.