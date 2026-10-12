На Кипре заметили еле передвигавшуюся Пугачеву с Галкиным*

Примадонна попала на видео российской блогерши, отдыхавшей в кафе. Пользователи Сети были шокированы видом артистки: по их мнению, она превратилась в "ходящего зомби".
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Старуха, ей бы внуков нянчить- а она все молодится. Никак не может понять, что ушло ее время. И ушло безвозвратно... Как ее запомнят современники? Вот был такой певец Муслим Магомаев. Он ушел со сцены в расцвете сил. Его уговаривали вернуться- но он сказал:
-Петь так, как в молодости, я уже не могу. А обманывать публику не хочу!
А что наша Звезда?
А она все продолжает цепляться за утекающую славу. В сущности, ей плевать ( и всегда было плевать) на своих почитателей. Ее интересуют только деньги. Как же не похожа она на Магомаева!
И чем дольше она будет цепляться за свою тающую славу- тем с большей брезгливостью ее будут вспоминать люди.
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