Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 417 подписчиков

На Кипре заметили еле передвигавшуюся Пугачеву с Галкиным*

На Кипре заметили еле передвигавшуюся Пугачеву с Галкиным*

Примадонна попала на видео российской блогерши, отдыхавшей в кафе. Пользователи Сети были шокированы видом артистки: по их мнению, она превратилась в "ходящего зомби".

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Sergey Ivanov
Sergey Ivanov

Старуха, ей бы внуков нянчить- а она все молодится. Никак не может понять, что ушло ее время. И ушло безвозвратно... Как ее запомнят современники? Вот был такой певец Муслим Магомаев. Он ушел со сцены в расцвете сил. Его уговаривали вернуться- но он сказал:
-Петь так, как в молодости, я уже не могу. А обманывать публику не хочу!
А что наша Звезда?
А она все продолжает цепляться за утекающую славу. В сущности, ей плевать ( и всегда было плевать) на своих почитателей. Ее интересуют только деньги. Как же не похожа она на Магомаева!
И чем дольше она будет цепляться за свою тающую славу- тем с большей брезгливостью ее будут вспоминать люди.