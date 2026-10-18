Подписчику Павлу 52 года, он обрабатывает металл на станках с ЧПУ. Павел прислал мне письмо, в котором рассказывает, как русская деревня начала гибнуть в 1930-е, и объясняет, почему деструктивная урбанизация вовсе не была неизбежна.
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Павел прав в основном, но эти мысли некому развивать и продвигать - мелочный интеллект "инструкторов" и "закон курятника" этого не позволяет. И перемены в глобальной экономике не повлияют на мелочность. душ.