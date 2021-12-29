Награда от губернатора: Александр Беглов вручил диплом корреспонденту «Спорт уик-энда»

Трудный 2021 год для коллектива «Спорт уик-энда» и наших читателей завершается приятным событием. Специальный корреспондент «СУ» Станислав Таратынов стал лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга в области журналистики.
Популярные статьи
- Сборная России - на канадской коронавирусной стезе: нашей команде тоже выписан «технарь». Это третий случай на турнире за два дня
- Филимонов: Путина поддерживаю. Конфликт с Украиной? Разговорами не получится. Это нужно какими-то хирургическими методами решать
- «Рубин» определился с суммой, которую он готов выложить на приобретение Дзюбы