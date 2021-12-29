Спорт Уик-Энд

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Награда от губернатора: Александр Беглов вручил диплом корреспонденту «Спорт уик-энда»

Награда от губернатора: Александр Беглов вручил диплом корреспонденту «Спорт уик-энда»

Трудный 2021 год для коллектива «Спорт уик-энда» и наших читателей завершается приятным событием. Специальный корреспондент «СУ» Станислав Таратынов стал лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга в области журналистики.

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