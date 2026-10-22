На украинских землях все громче звучат опасения, что продолжение конфликта с Россией приведет страну к тотальному краху.
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Да, думать всегда полезно...
Надо попрыгать и всё пройдет!
А ведь ПРЕДУПРЕЖДАЛИ, что нельзя " ...... против ветра", так на халяву СЧАСТЬЯ захотели у МИРОВОГО ЗЛА и получили по полной! Это же каким надо быть ...., чтобы в убыток себе СОДЕРЖАТЬ целую территорию!