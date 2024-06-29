Доктор Мясников рассказал о полезных свойствах черешни

Злоупотреблять этой ягодой все же не стоит, предостерегает специалист Черешня снижает риск развития рака и болезней сердца, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном".
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