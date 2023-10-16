Улов просто на удочку: рыбак вытащил карпа весом 116 килограммов

М

ММ

Знаете, если Вы будете делать шашлык из свежего мяса без специй по тем же условиям, что это не вкус мяса, а вкус специй, то Ваш шашлык никто и никогда есть не будет. Разве что смертельно голодающий или собака! Я вкусно готовлю, по крайней мере друзья и семья обожают мной приготовленное. И рыбу со ВКУСОМ РЫБЫ, я тоже есть не буду.