TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Отойди от зеркала, агнец. Ты опять в него смотришься. Как тогда, когда заявлял, что в Российской Империи ВСЕ крестьян...Луна внутри не пр...
  • Meerflieger
    Тупица, мля... Даже перечитать свою херню ты не в состоянии... Я написал просто "Жёлтый Дьявол". Перемотай взад и про...Луна внутри не пр...
  • Платон Платонов
    Ну ты врёшь, как дышишь. Какой-то некачественный газ ты нюхаешь.Луна внутри не пр...

Улов просто на удочку: рыбак вытащил карпа весом 116 килограммов

Улов просто на удочку: рыбак вытащил карпа весом 116 килограммов

Удачливому рыбаку потребовалась помощь друзей, чтобы вытащить из воды рыбу. Мужчина уже решил, что подцепил корягу, однако через минуту уже достал на леске огромную добычу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Знаете, если Вы будете делать шашлык из свежего мяса без специй по тем же условиям, что это не вкус  мяса, а вкус специй, то Ваш шашлык никто и никогда есть не будет. Разве что смертельно голодающий или собака! Я вкусно готовлю, по крайней мере друзья и семья обожают мной приготовленное. И рыбу со ВКУСОМ РЫБЫ, я тоже есть не буду.
Ответить
8 час.
Модест
На вкус и цвет все фломастеры разные. Спорить бессмысленно. Ферментизированную рыбу и мясо я тоже употребляю, дань традициям и цивилизации.
Ответить
4 час.
М
ММ
Да здравствует цивилизация! 🤝
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх