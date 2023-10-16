Удачливому рыбаку потребовалась помощь друзей, чтобы вытащить из воды рыбу. Мужчина уже решил, что подцепил корягу, однако через минуту уже достал на леске огромную добычу.
Улов просто на удочку: рыбак вытащил карпа весом 116 килограммов
Комментарии
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М
ММ
Знаете, если Вы будете делать шашлык из свежего мяса без специй по тем же условиям, что это не вкус мяса, а вкус специй, то Ваш шашлык никто и никогда есть не будет. Разве что смертельно голодающий или собака! Я вкусно готовлю, по крайней мере друзья и семья обожают мной приготовленное. И рыбу со ВКУСОМ РЫБЫ, я тоже есть не буду.
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8 час.
Модест
На вкус и цвет все фломастеры разные. Спорить бессмысленно. Ферментизированную рыбу и мясо я тоже употребляю, дань традициям и цивилизации.
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4 час.
М
ММ
Да здравствует цивилизация! 🤝
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3 час.
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