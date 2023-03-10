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Спикер Госдепа Прайс: США поддерживают расследование Международного уголовного суда по Украине

Спикер Госдепа Прайс: США поддерживают расследование Международного уголовного суда по Украине

Вашингтон поддерживает расследование Международного уголовного суда по Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Нед Прайс, спикер американского внешнеполитического ведомства.

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