Востоковед Супонина прокомментировала операцию в Ливане

Если серию взрывов действительно организовал Израиль, то какие цели он преследовал? Не принесут ли подобные атаки обратный результат, учитывая гибель большого числа невинных людей? И каких ответных действий можно ожидать со стороны движения "Хезболла"? События на Ближнем Востоке Алексей Фролов обсудил в программе "События.