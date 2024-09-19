Востоковед Супонина прокомментировала операцию в Ливане

Если серию взрывов действительно организовал Израиль, то какие цели он преследовал? Не принесут ли подобные атаки обратный результат, учитывая гибель большого числа невинных людей? И каких ответных действий можно ожидать со стороны движения "Хезболла"? События на Ближнем Востоке Алексей Фролов обсудил в программе "События.
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