Обвинение запросило 12 лет по второму делу красноярского бизнесмена Анатолия Быкова

Прокурор запросил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима по второму уголовному делу в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в подстрекательстве к убийству и покушению на убийство двух предпринимателей.
Прокурор запросил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима по второму уголовному делу в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в подстрекательстве к убийству и покушению на убийство двух предпринимателей.
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