Русские ракеты нашли бункер Зеленского? Главная причина его быстрого возвращения из ЮАР

Согласно сообщениям Telegram-канала Condottiero, ракеты предположительно достигли цели в районе улицы Крещатик — неподалёку от станции метро, где пересекаются три ветки: «Крещатик», «Площадь Независимости» и «Кловская».
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