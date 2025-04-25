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Русские ракеты нашли бункер Зеленского? Главная причина его быстрого возвращения из ЮАР

Русские ракеты нашли бункер Зеленского? Главная причина его быстрого возвращения из ЮАР

Согласно сообщениям Telegram-канала Condottiero, ракеты предположительно достигли цели в районе улицы Крещатик — неподалёку от станции метро, где пересекаются три ветки: «Крещатик», «Площадь Независимости» и «Кловская».

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