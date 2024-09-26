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Царьград

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Экс-чиновница из Белгорода попала в список террористов

Экс-чиновница из Белгорода попала в список террористов

Она и её сообщник обвиняются в приготовлении к теракту.Бывшая сотрудница администрации Белгородской области 29-летняя Виктория Шинкарук и её сообщник 38-летний Александр Холодков внесены в России в перечень террористов и экстремистов.

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