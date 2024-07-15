Шура борется с раком: отказ от алкоголя и наркотиков ради жизни

На музыкальном фестивале VK Fest 2024 известный певец Шура поделился личным опытом борьбы с раком. Артист рассказал, что тяжелый диагноз заставил его полностью изменить привычный образ жизни: он отказался от употребления алкоголя и наркотиков.
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