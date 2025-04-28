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Российский препарат от рака, не имеющий аналогов: Кому подходит лекарство

Российский препарат от рака, не имеющий аналогов: Кому подходит лекарство

Царьград © Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России инновационного противоопухолевого препарата.

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