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ИЗВЕСТИЯ iz

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Немецкий бизнес опроверг слова Шольца об отсутствии деиндустриализации в ФРГ

Немецкий бизнес опроверг слова Шольца об отсутствии деиндустриализации в ФРГ

Николь Грюневальд, президент Кельнской торгово-промышленной палаты (ТПП), опровергла утверждение канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ФРГ не переживает деиндустриализацию, пишет 22 февраля журнал Focus.

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