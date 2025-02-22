Немецкий бизнес опроверг слова Шольца об отсутствии деиндустриализации в ФРГ

Николь Грюневальд, президент Кельнской торгово-промышленной палаты (ТПП), опровергла утверждение канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ФРГ не переживает деиндустриализацию, пишет 22 февраля журнал Focus.
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