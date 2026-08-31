Юрист Георгиева объяснила, как проверить подпись в долговой расписке

Использование заёмщиком в долговой расписке необычной или намеренно изменённой подписи не освобождает его от обязанности вернуть деньги, рассказала RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
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