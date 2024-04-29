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Российские войска поразили цех сборки беспилотников ВСУ

Российские войска поразили цех сборки беспилотников ВСУ

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации поразили цех сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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