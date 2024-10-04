Бонни и Клайд — история банды Бэрроу

Бонни и Клайд – самая знаменитая парочка американских грабителей времен Великой Депрессии. Банда Бэрроу в ответе за многочисленные ограбления и убийства, однако до наших дней дошел чрезмерно романтизированный образ преступников.
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