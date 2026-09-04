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Газета.ру

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ОСН: при гипогликемии нужно срочно принять меры, чтобы не впасть в кому

ОСН: при гипогликемии нужно срочно принять меры, чтобы не впасть в кому

Сильная головная боль, головокружение, вялость, тошнота, дрожь в руках – это симптомы резкого падения сахара в крови, то есть гипогликемии.

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