Медведева заменит Загитову в «Ледниковом периоде», Бурунди и Туркмения – возможные соперники России, луганская «Заря» хочет во Вторую лигу, Ротенберг обиделся на КХЛ и другие новости

Лена Мисько

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный матч национальной команды России с неофициальной сборной Пакистана. «Что значит неофициальная сборная Пакистана? Мы что, помойка какая-то, собираем все, что там снизойдет до нас? Я считаю, что даже и речи не может идти о таком матче! Матч со сборной медиалиги еще большая глупость. До чего должна упасть сборная России, чтобы сыграть с любителями? Вы в своем уме? Чепухой какой-то заниматься не нужно. Играть с какой-то непонятной сборной, а еще хуже с медиалигой — это опустить себя ниже плинтуса», — сказал Колосков «СЭ». Ранее медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал заявил, что в Россию может приехать неофициальная сборная страны. https://www.sport-express.ru/football/rusteam/news/vyacheslav-koloskov-rasskazal-chto-dumaet-o-vozmozhnom-matche-rossii-s-neoficialnoy-sbornoy-pakistana-2260986/