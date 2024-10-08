1. Евгения Медведева заменит Алину Загитову и вместе с Алексеем Ягудиным будет вести «Ледниковый период».
Медведева заменит Загитову в «Ледниковом периоде», Бурунди и Туркмения – возможные соперники России, луганская «Заря» хочет во Вторую лигу, Ротенберг обиделся на КХЛ и другие новости
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Лена Мисько
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный матч национальной команды России с неофициальной сборной Пакистана. «Что значит неофициальная сборная Пакистана? Мы что, помойка какая-то, собираем все, что там снизойдет до нас? Я считаю, что даже и речи не может идти о таком матче! Матч со сборной медиалиги еще большая глупость. До чего должна упасть сборная России, чтобы сыграть с любителями? Вы в своем уме? Чепухой какой-то заниматься не нужно. Играть с какой-то непонятной сборной, а еще хуже с медиалигой — это опустить себя ниже плинтуса», — сказал Колосков «СЭ». Ранее медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал заявил, что в Россию может приехать неофициальная сборная страны. https://www.sport-express.ru/football/rusteam/news/vyacheslav-koloskov-rasskazal-chto-dumaet-o-vozmozhnom-matche-rossii-s-neoficialnoy-sbornoy-pakistana-2260986/
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sport-express.ru
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3 час.
Лена Мисько
https://www.sports.ru/football/1116447005-goncharenko-vozglavit-pari-nn-9-oktyabrya-kontrakt-po-sxeme-11-prodlen.html
Гончаренко возглавит «Пари НН» 9 октября. Контракт по схеме «1+1», продление – в случае сохранения места в РПЛ (Legalbet)
Sports.ru
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3 час.
Максим Комаров
Что и требовалось доказать. Бухгалтерская трибуна стремительно обыдлячилась, зиги не за горами.
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3 час.
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