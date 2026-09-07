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РОНАЛЬД РЕЙГАН ПОМОГ РОССИИ СДЕЛАТЬ ОРУДИЕ В КОСМОСЕ? РОССИЯ ПРИМЕНЯЕТ ЛИБО ПРИМЕНИТ КОСМИЧЕСКОЕ ОРУДИЕ СССР?

РОНАЛЬД РЕЙГАН ПОМОГ РОССИИ СДЕЛАТЬ ОРУДИЕ В КОСМОСЕ? РОССИЯ ПРИМЕНЯЕТ ЛИБО ПРИМЕНИТ КОСМИЧЕСКОЕ ОРУДИЕ СССР?

Внешнеполитическая доктрина США рассматривает развал СССР как эталонную победу американского программирования.

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