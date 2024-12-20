Орбан отказал ЕС в продлении санкций против России до прихода Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам ЕС, что хочет дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций ЕС против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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