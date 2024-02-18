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Китай

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Грузовой корабль "Прогресс МС-26" пристыковался к МКС

Москва, 17 февраля /Синьхуа/ -- В субботу в 09:06 по московскому времени грузовой корабль "Прогресс МС-26" в автоматическом режиме пристыковался к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции /МКС/.

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