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Эван Фергюсон забил все 3 гола «Брайтона» в матче с «Ньюкаслом». Он 4-й игрок в истории АПЛ с хет-триком в возрасте до 19 лет

Эван Фергюсон забил все 3 гола «Брайтона» в матче с «Ньюкаслом». Он 4-й игрок в истории АПЛ с хет-триком в возрасте до 19 лет

Ирландский нападающий забил все голы своей команды в матче 4-го тура Премьер-лиги. Итоговый счет – 3:1.

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