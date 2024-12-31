Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Плешков
    а что с остальными губернаторамиА вот и самая бог...
  • Leon Dan
    Тут же писали недавно, что решения Набиуллиной поддерживает президент, как и её лично. Писали, что иные точки зрения ...Безумная политика...
  • Валерий
    Получается так, входим как  на 404 объект, а затем в САР, не зная куда и с какой целью, а Царьград открывает нам глаза.А ты, русский, пр...

Правительство лишило заключённых единовременной выплаты за заключение контракта с Минобороны

Правительство лишило заключённых единовременной выплаты за заключение контракта с Минобороны

Соответствующий указ вступает в силу 1 января 2025 года.Правительство России изменило порядок единовременных выплат за подписание контракта с вооруженными силами для прохождения службы в зоне специальной военной операции на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх