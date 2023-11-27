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Мировое обозрение

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В защите не нуждаются: чего хотел и чего добился генсек НАТО, заявив об отсутствии «русской угрозы»

В защите не нуждаются: чего хотел и чего добился генсек НАТО, заявив об отсутствии «русской угрозы»

Как известно, важнейшим аргументом, которым США, ЕС и НАТО обосновывали широкомасштабную военную и финансовую поддержку киевского режима последние полтора года, была пресловутая «русская угроза»: дескать, если Путин разгромит и захватит Украину, то не остановится, а пойдёт дальше в Европу.

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