В защите не нуждаются: чего хотел и чего добился генсек НАТО, заявив об отсутствии «русской угрозы»

Как известно, важнейшим аргументом, которым США, ЕС и НАТО обосновывали широкомасштабную военную и финансовую поддержку киевского режима последние полтора года, была пресловутая «русская угроза»: дескать, если Путин разгромит и захватит Украину, то не остановится, а пойдёт дальше в Европу.