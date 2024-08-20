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«Промес говорил, что в СИЗО в Дубае все нормально». Барбер Квинси в Москве — об общении с голландцем

«Промес говорил, что в СИЗО в Дубае все нормально». Барбер Квинси в Москве — об общении с голландцем

Один из самых известных барберов Москвы Алишер Джураев в разговоре с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро высказался о Квинси Промесе, который находится в Дубае, где был арестован по запросу прокуратуры Амстердама.

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