Токенизированные акции на Solana превзошли биржевые торги Nasdaq

Блокчейн Solana продолжает укреплять позиции на рынке токенизированных активов. Недавний пример с акциями фонда RoboStrategy показал, что объем торгов их цифровой версией на Solana оказался выше, чем оборот оригинальных бумаг на бирже Nasdaq.
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