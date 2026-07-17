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Токенизированные акции на Solana превзошли биржевые торги Nasdaq

Токенизированные акции на Solana превзошли биржевые торги Nasdaq

Блокчейн Solana продолжает укреплять позиции на рынке токенизированных активов. Недавний пример с акциями фонда RoboStrategy показал, что объем торгов их цифровой версией на Solana оказался выше, чем оборот оригинальных бумаг на бирже Nasdaq.

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