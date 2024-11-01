Новый наркозный аппарат заработал в одной из больниц Петрозаводска

Республиканская больница скорой и экстренной медицинской помощи получила новое оборудование В республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи в Петрозаводске введен в эксплуатацию новый наркозный аппарат.
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