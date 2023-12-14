Названы возможные цели сбитых под Москвой беспилотников

Вероятными целями сбитых в Подмосковье дронов были объекты Минобороны. Об этом сообщает Лента.ру. Сегодня утром российское военное ведомство сообщило о перехвате и уничтожении нескольких беспилотников над Московской и Калужской областями.
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