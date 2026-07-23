Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 111 подписчиков

Отец дезертира получил 20 лет за убийство сотрудника военной полиции

Отец дезертира получил 20 лет за убийство сотрудника военной полиции

Липецкий областной суд приговорил 63-летнего Алексея Зайцева к 20 годам лишения свободы за посягательство на жизнь полицейского, угрозы и незаконное хранение оружия и боеприпасов (ст.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии