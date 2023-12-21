Американские ученые нашли связь между газировкой и рождением детей с аутизмом

САН-АНТОНИО, 21 декабря, ФедералПресс. Употребление газированных напитков на основе сахарозаменителя аспартама беременными женщинами связано с развитием расстройства аутистического спектра у рожденных ими мальчиков.
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