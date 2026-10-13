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Политолог Рар: инициатива «стоп-кран» в ЕС отражает конфликт интересов стран

Политолог Рар: инициатива «стоп-кран» в ЕС отражает конфликт интересов стран

Немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что инициатива по созданию в Евросоюзе механизма «стоп-кран» отражает противоречия между стремлением Брюсселя усилить централизованное управление и желанием отдельных стран защитить собственные экономические интересы.

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