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Царьград

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В Краснодаре завелась детская ОПГ: Целый район живёт в страхе - силовики бессильны

В Краснодаре завелась детская ОПГ: Целый район живёт в страхе - силовики бессильны

В Краснодаре целый район живёт в страхе из-за детской ОПГ, которая буйствует на улицах. Жертвами становятся старики и дети, а также личное имущество - подростки крушат подъезды, бьют окна и взрывают петарды.

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НН
Неважно Неважно
Публично отправить пару человек в колонию для несовершеннолетних что бы другие боялись.
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