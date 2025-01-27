В Краснодаре завелась детская ОПГ: Целый район живёт в страхе - силовики бессильны

В Краснодаре целый район живёт в страхе из-за детской ОПГ, которая буйствует на улицах. Жертвами становятся старики и дети, а также личное имущество - подростки крушат подъезды, бьют окна и взрывают петарды.
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