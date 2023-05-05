Сотрудники полиции поздравили ветерана - труженика тыла с предстоящим празднованием Дня Победы

В преддверии праздника, посвященного празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, по многолетней традиции начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан полковник полиции Рустем Аманов вместе с временно исполняющим обязанности начальника ОП № 2 «Вишневский» Управления МВД России по городу Казани подполковником полиции Ринатом Гаязовым посетили ветерана – труженика тыла 93 –летнего Филиппова Петра Яковлевича и вручили продовольственные наборы и выразили благодарность.