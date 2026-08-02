Путь в министерство: Танцы, презентации, затем кресло чиновника и доступ к бюджету

Юрий Ляпнев

Развал т.н. структуры управления государством произошел давно. Посмотрите на примере медицины. Минздрав финансированием работы лечебных учреждений не занимается. Финансирование производят страховые компании по факту посещения больницы пациентами. Это абсолютно разные финансовые потоки. Куда и как списываются бюджетные средства вообще не понятно. В Новосибирской области придумали концессионные соглашения. Мол инвесторы строят поликлиники (школы, детсады, дороги и прочее..). Инвестор это лицо строящее за свой счет!! Но, нет! Оплату концессионеру его работ оплачивают из бюджета! Далее еще интереснее, потом построенный за народные деньги передают инвестору-концессионеру в эксплуатацию для возврата потраченных "собственных" средств путем взимания денег с населения - частный случай платные дороги. Далее вопрос с оказанием услуг населению по его лечению. Деньги за наше лечение врачи получают от ФОМСа. А они распоряжаются средствами удержанными с начислений работникам, т.е. пациентов! Для ФОМСа главное поменьше перечислить денег врачу. А для этого придумана куча бумаг, заполнить которые и не ошибиться очень трудно, тем более когда над ухом жужжит о своих болячках пациент! Ошибся и все минус больнице и минус премии врачу! Поэтому врач не занимается лечением, а занимается "выманиваем" денег из ФОМСа. Потом начинается следующий акт марлезонского балета! Врач начинает плач Ярославны - денег из бюджета мы не получаем и поэтому эффективную помощь вам оказать не в состоянии, поэтому за свой счет пройдите УЗИ, МРТ и далее по списку. Вроде бы не обманывают, минздрав же их не финансирует! А тогда за что именно деньги перечисляет ФОМС? Они же не убыточны! Я точно об этом не слышал! Но, явно скоро прочитав эти слова начнется вселенский вой о нехватке средств ФОМСу и необходимости снижения числа бесплатных программ населению. С человека деньги дерут даже не дважды, а трижды, а то и четырежды! Речь идет о разворовывании государственных средств, т.е. народных и подрыве таким образом обороноспособности страны. А это госизмена! Поэтому на должности и садят всяких выпускниц академий танцулек и грантоедов. А потом легко обвинить их в воровстве, посадить и замести следы! Но это ложные мысли и чувства...