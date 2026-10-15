Как российские ДРГ прошли далеко в тыл ВСУ и убили пятерых боевиков в 5 км от Харькова Раскрыты подробности невероятной истории о подвиге русского солдата на Харьковщине.
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Мало верится. Сначало были сведения о стрельбе из автомата, потом о сбежавшем дезертире. Сейчас вот про ДРГ. А куда делись остальные члены ДРГ? И почему не остался с группой? Где амуниция этого бойца? Она бы обязательно осталась, когда он переоделся в гражданку. Укры обязательно бы её предоставили после пленения. В общем мутная история.
Тёмная история,ДРГ,20 км,где тцк постоянно вылавливает мужское население.....
Бог в помощь нашим пацанам. Пускай хохлы живут все там, блин, в постоянном страхе.
Пусть их пианист-наркоша постоянно мечется там по углам. Как говорят: в холоде и мраке.