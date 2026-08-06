ВСУ снова пытаются высадиться на Кинбурнской косе, но закрепиться не могут

Кинбурнская коса снова в сводках. Украинские подразделения возобновили попытки высадиться на этот стратегически важный участок суши, но, по словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, российские военные жестко пресекают эти действия.
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