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Мировое обозрение

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ВСУ снова пытаются высадиться на Кинбурнской косе, но закрепиться не могут

ВСУ снова пытаются высадиться на Кинбурнской косе, но закрепиться не могут

Кинбурнская коса снова в сводках. Украинские подразделения возобновили попытки высадиться на этот стратегически важный участок суши, но, по словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, российские военные жестко пресекают эти действия.

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