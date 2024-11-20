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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продажи Dragon Age: The Veilguard за первую неделю в Европе были ниже, чем у Dragon's Dogma 2 и Fin...

Продажи Dragon Age: The Veilguard за первую неделю в Европе были ниже, чем у Dragon's Dogma 2 и Fin...

Продажи Dragon Age: The Veilguard за первую неделю в Европе были ниже, чем у Dragon's Dogma 2 и Final Fantasy 7 RebirthDragon Age: The Veilguard, как это обычно бывает с играми Dragon Age, вызвала разногласия, но каковы были её коммерческие результаты? Издатель EA пока не предоставил никаких официальных подробностей о том, как продавалась экшен-RPG, но, согласно… источник.

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