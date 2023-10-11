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"Откуда эта гипотеза?": Пашинян не поверил, что Россия закроет свой рынок для соседа

"Откуда эта гипотеза?": Пашинян не поверил, что Россия закроет свой рынок для соседа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не верит, что Россия может закрыть рынок для этой страны. Комментируя ситуацию со скоплением товарных фур на границе, он заявил, мол, обе страны – участницы ЕАЭС, и торговые отношения регулируются этим.

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