Страна и люди

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Разжигание межрелигиозной и межнациональной розни – это политическая технология

Разжигание межрелигиозной и межнациональной розни – это политическая технология

Провал украинского наступления на фронте опять заставил вернуться украинцев к пониманию простой истины, что победить Россию на поле боя нельзя и что можно рассчитывать только на подрыв внутреннего единства в российском обществе.

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Комментарии
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Дима Качусов
с полиции и росгвардии нужно снять законодательно  ограничения на применения силы и оружия при проведении мероприятий,направленных на предотвращение и усмерения антироссийских митингов.шествий выступлений и т.п.
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17 час.
Василий Целовальников
Всё правильно! Но кто виноват? И религиозный бунт становится возможным! Думаю, что во многом виновны Российские правоохранители и госчиновники, позволяющие мигрантам, так себя вести!!!
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17 час.
Евгений Акимов
&quot;Разжигание межрелигиозной и межнациональной розни – это не только политическая технология&quot;, это проверка на состоятельность (вшивость) правящей верхушки защищать свои интересы.
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17 час.

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