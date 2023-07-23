Провал украинского наступления на фронте опять заставил вернуться украинцев к пониманию простой истины, что победить Россию на поле боя нельзя и что можно рассчитывать только на подрыв внутреннего единства в российском обществе.
Разжигание межрелигиозной и межнациональной розни – это политическая технология
Комментарии
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Дима Качусов
с полиции и росгвардии нужно снять законодательно ограничения на применения силы и оружия при проведении мероприятий,направленных на предотвращение и усмерения антироссийских митингов.шествий выступлений и т.п.
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17 час.
Василий Целовальников
Всё правильно! Но кто виноват? И религиозный бунт становится возможным! Думаю, что во многом виновны Российские правоохранители и госчиновники, позволяющие мигрантам, так себя вести!!!
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17 час.
Евгений Акимов
"Разжигание межрелигиозной и межнациональной розни – это не только политическая технология", это проверка на состоятельность (вшивость) правящей верхушки защищать свои интересы.
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17 час.
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