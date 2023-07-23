Разжигание межрелигиозной и межнациональной розни – это политическая технология

Дима Качусов с полиции и росгвардии нужно снять законодательно ограничения на применения силы и оружия при проведении мероприятий,направленных на предотвращение и усмерения антироссийских митингов.шествий выступлений и т.п.

Василий Целовальников Всё правильно! Но кто виноват? И религиозный бунт становится возможным! Думаю, что во многом виновны Российские правоохранители и госчиновники, позволяющие мигрантам, так себя вести!!!