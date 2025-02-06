Идеальные лимонные кексы: простой рецепт. Не сухие и легко делать

Самые вкусные лимонные кексы обязательно должны быть влажными, но добиться этого не просто. Шеф-кондитер из Монако согласился раскрыть секретный рецепт именно такой выпечки: кексы удивят мягкой текстурой и насыщенным цитрусовым ароматом.
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