Идеальные лимонные кексы: простой рецепт. Не сухие и легко делать

Самые вкусные лимонные кексы обязательно должны быть влажными, но добиться этого не просто. Шеф-кондитер из Монако согласился раскрыть секретный рецепт именно такой выпечки: кексы удивят мягкой текстурой и насыщенным цитрусовым ароматом.