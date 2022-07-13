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В Краснодаре установили остановку с кондиционером: в дальнейшем появится больше

В Краснодаре установили остановку с кондиционером: в дальнейшем появится больше

Фото застекленной остановки со сплит-системой и внутренней лавкой 12 июля появились в соцсетях. В комментариях пользователи согласились с необходимостью внедрения таких павильонов, но выразили опасение, что кондиционер будет работать недолго.

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