«Конечно, Льюис шокирован…» Комментатор Ф1 – о проблемах Хэмилтона в Джидде

«Конечно, Льюис шокирован…» Комментатор Ф1 – о проблемах Хэмилтона в ДжиддеFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон не чувствует машину Ferrari, считает комментатор британского Sky Sports F1 Мартин Брандл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии