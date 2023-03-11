Зеленский поручил проработать вопрос переименования России в Московию

Возможность переименования России в Московию поручил тщательно проработать премьер-министру Украины Денису Шмыгалю украинский президент Владимир Зеленский, 11 марта сообщается в ответе на соответствующую петицию, размещенную на сайте главы Украины.
Возможность переименования России в Московию поручил тщательно проработать премьер-министру Украины Денису Шмыгалю украинский президент Владимир Зеленский, 11 марта сообщается в ответе на соответствующую петицию, размещенную на сайте главы Украины.
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