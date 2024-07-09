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Индийский аналитик: визит Моди в Москву стал очередным свидетельством потери США роли мирового гегемона

Индийский аналитик: визит Моди в Москву стал очередным свидетельством потери США роли мирового гегемона

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вчера прибыл в Москву с двухдневным официальным визитом. К слову, это первая зарубежная поездка главы индийского правительства после недавнего третьего по счету переизбрания на этот пост, что носит не только символический характер, но и свидетельствует о важности взаимоотношений двух стран.

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