Индийский аналитик: визит Моди в Москву стал очередным свидетельством потери США роли мирового гегемона

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вчера прибыл в Москву с двухдневным официальным визитом. К слову, это первая зарубежная поездка главы индийского правительства после недавнего третьего по счету переизбрания на этот пост, что носит не только символический характер, но и свидетельствует о важности взаимоотношений двух стран.