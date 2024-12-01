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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юран о продолжении карьеры: «Гонять воздух не люблю, посмотрим. Приоритет – РПЛ, но Первую лигу не исключаю. Или если будет звонок из Азии или Европы»

Ранее тренер опроверг интерес к себе со стороны «Химок». «Приоритет – РПЛ, но рассмотрю все предложения.

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